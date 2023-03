Highlights slalom femminile Are 2023: altro capolavoro di Shiffrin (VIDEO)

Gli highlights dello slalom speciale femminile andato in scena ad Are, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Mikaela Shiffrin vince per l’87esima volta in carriera, davanti a Wendy Holdener e la padrona di casa Anna Swenn Larsson. Buon piazzamento nelle prime 20 per Marta Rossetti, che guadagna posizioni grazie ad un’ottima seconda manche.

Come Shiffrin nessuno mai: rivivi la vittoria numero 87



Shiffrin col turbo nella prima manche