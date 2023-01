Highlights Sinner-Etcheverry 6-3 6-2 6-2, secondo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights della sfida vinta da Jannik Sinner in tre set su Tomas Etcheverry al secondo turno degli Australian Open 2023. Prestazione a dir poco maiuscola per l’azzurro classe ’01, in grado di dominare l’avversario e controllare il match sin dalle prime battute. Continua il suo percorso a Melbourne, dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale. Ora affronterà il vincente del match tra Lloyd Harris e Marton Fucsovics.

