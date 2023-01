Nba 2022/2023: i Bucks vincono senza Antetokounmpo, Jokic trascina i Nuggets contro i Trail Blazers

L’Nba non si ferma e va avanti con quattro partite nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio. Un’altra prestazione da Mvp di Nikola Jokic che mette a segno l’ennesima tripla doppia della stagione, 36 punti 12 rimbalzi e 10 assist per il serbo, trascinando i Denver Nuggets alla vittoria contro i Portland Trail Blazers a cui non bastano i 44 punti con 8 assist di Damian Lillard. Vincono a sorpresa i Milwuakee Bucks contro i Toronto Raptors nonostante l’assenza di Antetokounmpo. Non bastano i 39 punti di Vanvleet alla franchigia canadese per evitare la 25ª sconfitta in 45 partite giocate. Top scorer dei Bucks il solito Jrue Holiday con 37 punti 6 rimbalzi e 7 assist. I Brooklyn Nets confermano le loro difficoltà perdendo la terza partita in fila dall’infortunio di Kevin Durant, che terrà l’americano lontano dai campi almeno per altre 2 settimane. I San Antonio Spurs sfruttano anche l’assenza di Kyrie Irving vincendo 106-98 grazie ai 36 punti di Keldon Johnson. Nell’ultimo match della serata i Philadelphia 76ers battono i Los Angeles Clippers grazie a un’ottima prova di Joel Embiid che mette a segno 41 punti con 9 rimbalzi e 3 assist. Prestazione sottotono di James Harden che chiude con soli 6 punti.