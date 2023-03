Highlights e gol Gelbison-Pescara 1-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Gli highlights e i gol di Gelbison-Pescara, sfida valevole per il trentunesimo turno del Girone C di Serie C 2022/2023. Tre gol di testa in questo incontro andato in scena ad Agropoli. Passano in vantaggio gli ospiti con Brosco, poi arriva il pareggio di Cargnelutti. Alla fine decide lescano al minuto 71. Primo successo per Zdenek Zeman da quando è tornato sulla panchina del Pescara.

LA CRONACA

RISULTATI E CLASSIFICHE