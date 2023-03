Paura per un calciatore 26enne in Promozione: incosciente dopo scontro di gioco

Paura per un calciatore di 26 anni nel Viterbese, rimasto a terra incosciente dopo uno scontro di gioco e immediatamente soccorso da una fisioterapista e dalla mamma di un altro calciatore, operatrice del 118, che è scesa in campo per assisterlo. È accaduto nella partita del campionato della Promozione laziale, Girone A, tra Carbognano e Sorianese. Mohamed Dabo, capitano del Carbognano, si è accasciato a terra in seguito a uno scontro di gioco. In campo si è precipitata la fisioterapista del Carbognano e la mamma di un compagno di squadra del calciatore, la quale stava guardando la partita del figlio: il loro tempestivo intervento ha evitato guai peggiori. Sul posto, è intervenuto immediatamente il personale sanitario che, con l’eliambulanza, ha trasportato il calciatore all’ospedale Belcolle di Viterbo. A Carbognano, adesso, si augurano di rivedere Dabo presto in campo.