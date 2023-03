Serie C 2022/2023, girone C: primo successo per il nuovo Pescara di Zeman

Il Pescara torna al successo dopo quattro giornate e lo fa ad Agropoli, superando 2-1 in trasferta la Gelbison. L’inizio di partita è tutto dei padroni di casa, che si rendono pericolosi un paio di volte con De Sena, che colpisce anche un palo con un destro dal limite dell’area. Con il passare dei minuti però cresce il Pescara, che si fa più volte vedere in area pur senza riuscire mai a creare occasioni occasioni ghiotte. Il forcing però c’è e alla fine premia la squadra di Zeman, che nei minuti di recupero della prima frazione trova il gol con un colpo di testa di Brosco su corner battuto da Mora.

La Gelbison torna in campo nel secondo tempo con la giusta intensità e trova il pareggio con Cargnelutti, anche lui di testa al 54°. Subito il gol, gli abruzzesi tornano a farsi vedere in avanti, spingono e tornano in vantaggio al 71° con il terzo gol di testa del pomeriggio. Questa volta è Lescano ad inventarsi una prodezza su assist di Rafia. La formazione di casa prova con le ultime energie ad agguantare il pareggio, senza però mai rendersi veramente pericolosa. Primo successo per Zdenek Zeman da quando è tornato sulla panchina del Pescara.

Nelle altre delle 14:30 successo per il Potenza per 2-0 sulla Viterbese grazie alle reti nella ripresa di Caturano e Del Sole. Un punto per parte tra Monterosi e Messina: anche qui accade tutto nel secondo tempo, con i padroni di casa che vanno in vantaggio con Piroli e gli ospiti che rispondono grazie a Zuppel.