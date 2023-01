Highlights Djokovic-Paul 7-5 6-1 6-2, semifinale Australian Open 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 30

Il video con gli highlights della sfida tra Novak Djokovic e Tommy Paul, sfida valevole per la semifinale dell’Australian Open 2023. Tutto facile per il serbo, che conquista la vittoria in tre set e raggiunge la sua decima finale a Melbourne. Paul fa quel che può e mette su anche una bella rimonta nel primo set, ma può davvero poco contro questo Nole. Ecco le immagini salienti del match.

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-PAUL