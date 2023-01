Liverpool, Klopp ritrova il Brighton: “In Premier è stato il peggior ko”

“Cosa ci sarà di diverso rispetto all’ultima volta? Tutto. Penso che abbiamo dimostrato di voler andare avanti, vogliamo sempre fare meglio ed è quello che faremo, anche se loro sono in un ottimo momento”. Così il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brighton valida per la FA Cup.

Solo due settimane fa, i Reds erano stati sconfitti 3-0 dalla squadra di De Zerbi in campionato. “La peggior partita mai giocata da una mia squadra – ricorda il tecnico tedesco – Per fortuna ne abbiamo poi giocata qualche altra, dove a tratti abbiamo fatto davvero bene: nel primo tempo col Chelsea, per esempio, siamo stati molto disciplinati e non abbiamo concesso molto. Dovremo rifarlo col Brighton: contro di loro sarà fondamentale come difenderemo”.

Sulla FA Cup: “Non siamo famosi per andare lontano in questa Coppa o in quella di Lega, tante volte abbiamo giocato la finale di Champions ma non le altre finali. Ma ora siamo qui”.

Infine sulle condizioni di Arthur, arrivato in prestito dalla Juventus ma a lungo fuori per infortunio: “Sta correndo molto, penso che in 2-3 settimane sarà in gruppo. Ha bisogno di una preparazione appropriata”.