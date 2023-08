Griekspoor-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Washington 2023

Tallon Griekspoor affronterà Dan Evans nella finale dell’Atp 500 di Washington 2023, torneo di scena sui campi in cemento della città americana. Tutti si aspettavano una finale tra Fritz e Dimitrov, invece a contendersi il titolo nella capitale saranno Griekspoor ed Evans. L’olandese ha superato in rimonta il beniamino di casa nonché testa di serie numero uno Taylor Fritz, probabilmente stanco essendo all’ottavo match giocato negli ultimi dieci giorni. Il britannico ha invece sorpreso Dimitrov, trovando il primo acuto di una stagione finora deludente. Secondo i bookies partirà favorito Griekspoor, già certo del best ranking, che in caso di vittoria si porterebbe addirittura al 21° posto del ranking.

Griekspoor ed Evans scenderanno in campo oggi, domenica 6 agosto sul Center Court con inizio non prima delle ore 23.00.