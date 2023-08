Grave infortunio per Giuliano Simeone: il figlio di Diego trasportato in ambulanza, partita annullata

Giuliano Simeone, figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, è stato portato fuori dal campo in ambulanza dopo aver subito un grave infortunio alla gamba mentre giocava con il club spagnolo Alaves. Il giovane ha subito un fallo da dietro durante la partita ed è rimasto a terra mentre i giocatori di entrambe le squadre chiedevano l’ingresso dei soccorsi. Un’ambulanza è quindi entrata in campo e i tifosi e i giocatori hanno applaudito mentre Simeone jr veniva portato via. La partita, che stava per concludersi, è stata annullata. L’Alaves non ha fornito ulteriori dettagli sull’infortunio.