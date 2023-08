Regolamento Inghilterra-Nigeria: cosa succede in caso di pareggio al 90′ ai Mondiali calcio femminile 2023?

Alle 09:30 di lunedì 7 agosto Inghilterra e Nigeria scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Attesa per vedere le inglesi all’opera, ma c’è grande curiosità per il possibile ritorno di Keira Walsh dopo l’infortunio all’esordio che sembrav poterle togliere il sogno del Mondiale. E invece le chance di un recupero lampo iniziano a diventare più concrete. Per lei possibile spazio nella ripresa, o nell’extra time. Già perché il regolamento Fifa parla chiaro. In caso di pareggio al 90′, si procederà con due tempi supplementari da 15′ ciascuno. Se la parità persiste, a quel punto saranno i calci di rigore ad emettere il verdetto.