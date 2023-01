Griekspoor-Bonzi in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Pune 2023

Tallon Griekspoor sfiderà Benjamin Bonzi nella finale dell’Atp 250 di Pune 2023. Prima finale in carriera in singolare a livello Atp e prima chance di titolo per due giocatori grandi protagonisti a livello Challenger. Entrambi vincitori di ben 8 tornei nel 2021 (record per la categoria), proveranno ad affermarsi a livello superiore sul cemento indiano. Griekspoor non ha ancora perso set nel corso della settimana (complice il forfait della prima testa di serie Cilic) ed in semifinale ha superato il russo Karatsev. Bonzi ha invece sconfitto nel penultimo atto la seconda forza del seeding van de Zandschulp, impedendo una finale tutta olandese. Tra i due non ci sono precedenti.

Griekspoor e Bonzi scenderanno in campo per la finale nella giornata di sabato 7 gennaio, alle ore 13:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Streaming disponibile sul sito ufficiale della tv della FIT, così come sulle piattaforme SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT) e Sky Go (solo per gli abbonati Sky). In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori news, approfondimenti e highlights fino alla fine del torneo indiano.