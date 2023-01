Spezia-Lecce, Gotti: “Affrontiamo la squadra più simile a noi. Le rimonte sono un problema”

“Il Lecce probabilmente è la squadra che, per approccio alle partite e organizzazione, somiglia di più allo Spezia. Detto con accezione positiva, sono due club che affrontano con umiltà la Serie A volendo conquistare la salvezza un centimetro alla volta con grinta. Loro hanno fatto 10 punti nelle ultime quattro partite, cambiando completamente la loro classifica. Sono in fiducia, corrono molto e sono aggressivi. Noi altrettanto”. Lo ha detto l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, alla vigilia della delicata sfida contro il Lecce: “Al di là della rimonta subìta dalla Fiorentina, frutto di un problema tecnico-tattico, le altre hanno un comune denominatore: la squadra che finisce la partita non è quella che la inizia. Ci sono giocatori diversi a dover gestire diversi momenti della partita e di conseguenza il risultato. Però il fatto di aver perso già tanti punti negli ultimi minuti sta diventando un problema mentalmente. Per la paura di prendere gol all’ultimo arretriamo e non riusciamo ad essere aggressivi sulla palla. E’ una cosa che percepiamo a livello più o meno conscio”.

E sulla tegola portiere dopo l’infortunio di Zoet: “Dragowksi sta accelerando il recupero, lui vuole rientrare il prima possibile e lo ha sempre manifestato. Oggi durante la rifinitura faremo le nostre valutazioni. Zovko? E’ molto contento di aver dato il proprio contributo ad un gruppo nel quale è ben integrato”.