Granollers/Zeballos-Ram/Salisbury in tv: data, orario e diretta streaming finale doppio Atp Finals Torino 2022

Granollers/Zeballos affronteranno Ram/Salisbury nella finale del torneo di doppio alle ATP Finals 2023 di Torino. Due coppie non tra le migliori della stagione in quanto a risultati, rispettivamente quinta e sesta nella race, ma senza dubbio esperte e con un palmares di una certa rilevanza. La superficie e il torneo favoriscono sulla carta il duo Ram/Salisbury, giunti alla terza finale consecutiva in quel di Torino. Sconfitti due anni fa Herbert/Mahut, vincenti dodici mesi fa contro Mektic/Pavic. Lo scorso anno questi quattro giocatori si affrontarono proprio alle Finals, con vittoria di Ram/Salisbury in tre set.

Granollers/Zeballos e Ram/Salisbury scenderanno in campo oggi domenica 19 novembre. Il match è in programma alle ore 15:00.