F1, GP Las Vegas 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Las Vegas 2023 di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8: di seguito vi proponiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita della ventunesima gara stagionale. Sulla pista del Nevada con l’iconica Strip troviamo Charles Leclerc in pole position e Max Verstappen in prima fila a duellare fin da subito: si corre la mattina presto in Italia, saranno le ore 07 di domenica 19 novembre (ma negli Usa sarà ancora sabato sera alle 22), chi non dovesse riuscire a vedere la gara in diretta sui canali pay di Sky, potrà fare affidamento sulla differita di TV8, il canale in chiaro di Sky, dove la gara sarà visibile in replica alle ore 14 sul canale 8 del telecomando. Sportface.it in ogni caso vi terrà aggiornati passo passo con la diretta scritta giro dopo giro, di seguito ecco allora il riepilogo.

Domenica 19 novembre 2023

ore 07 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (in differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 14)