Foggia-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Messina, match del Pino Zaccheria valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I rossoneri, dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, sperano di trovare continuità nei risultati per scalare posizioni della classifica ed avvinarsi alle prime. La squadra siciliana, dal suo canto, è in piena zona retrocessione e ha bisogno di fare punti per provare ad uscire dalla situazione delicata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 novembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

