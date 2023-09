Gran Bretagna-Francia oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Gran Bretagna affronterà la Francia nella sesta sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il Capitano della formazione britannica ha fin qui fatto ruotare tutti i suoi singolaristi e i risultati gli hanno dato ragione. Nel primo match sono scesi in campo Draper ed Evans, mentre nella giornata di venerdì è toccato a Norrie e Murray. Vedremo Leon Smit chi sceglierà. La compagine transalpina presumibilmente si affiderà ancora a Mannarino e Humbert in singolare in quello che sarà un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Gran Bretagna e Francia scenderanno in campo oggi domenica 17 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida esclusivamente in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.