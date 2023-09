Coppa Davis 2023, fase a gironi in tv: calendario, date, programma, orari e diretta streaming

Tutto quello che c’è da sapere sulla fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023: ecco il calendario, le date, il programma, gli orari e la copertura tv e streaming. Appuntamento dal 12 al 17 settembre, con l’Italia di capitan Volandri che sarà impegnata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I convocati sono quelli che ci si aspettava, vale a dire Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Fognini. Tuttavia, visto il brutto infortunio rimediato da Matteo a New York non è da escludere che il suo posto possa essere preso da Sonego (o anche Arnaldi). Italia che affronterà Svezia, Cile e Canada e che andrà a caccia del pass per le Finals. Le altre nazioni qualificate arriveranno invece dagli altri tre gironi che si disputano a Manchester (Gran Bretagna), Valencia (Spagna) e Spalato (Croazia).

Sky Sport seguirà tutte le partite del girone dell’Italia più una partita al giorno tra quelle dei restanti tre gruppi, attraverso i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Garantita inoltre la diretta in chiaro su Rai 2 delle sfide dell’Italia, mentre SuperTennis le trasmetterà in differita. Tutti gli incontri saranno infine disponibili sulla piattaforma streaming SuperTennix.

GRUPPO A

Martedì 12 settembre: Svezia vs Cile

Mercoledì 13 settembre: Canada vs Italia

Giovedì 14 settembre: Canada vs Svezia

Venerdì 15 settembre: Italia vs Cile

vs Cile Sabato 16 settembre: Canada vs Cile

Domenica 17 settembre: Italia vs Svezia

GRUPPO B

Martedì 12 settembre: Francia vs Svizzera

Mercoledì 13 settembre: Australia vs Gran Bretagna

Giovedì 14 settembre: Australia-Francia

Venerdì 15 settembre: Gran Bretagna vs Svizzera

Sabato 16 settembre: Australia vs Svizzera

Domenica 17 settembre: Gran Bretagna vs Francia

GRUPPO C

Martedì 12 settembre: Serbia vs Corea del Sud

Mercoledì 13 settembre: Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 14 settembre: Repubblica Ceca contro Corea del Sud

Venerdì 15 settembre: Spagna vs Serbia

Sabato 16 settembre: Serbia vs Repubblica Ceca

Domenica 17 settembre: Spagna vs Corea del Sud

GRUPPO D