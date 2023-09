Spagna-Corea del Sud oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Spagna affronterà la Corea del Sud nella sesta sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Già aritmeticamente eliminate entrambe, queste due squadre proveranno quantomeno a chiudere con una vittoria una settimana difficile a Valencia. Se questo risultato era preventivabile per la debole formazione asiatica, certamente rappresenta una delusione per gli ispanici, che senza Alcaraz dimostrano di non avere una rosa profonda al giorno d’oggi.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Spagna e Corea del Sud scenderanno in campo oggi domenica 17 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida esclusivamente in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.