Croazia-Olanda oggi in tv: programma, orario, canale e diretta streaming fase a gironi Coppa Davis 2023

La Croazia affronterà l’Olanda nella sesta sfida del Girone D relativa alla fase a gironi della Coppa Davis 2023. Gli Orange proveranno a chiudere nel migliore dei modi un cammino fin qui quasi perfetto, con delle belle vittorie ai danni di Finlandia e soprattutto Stati Uniti. Griekspoor e Van De Zandschulp in singolo, più Koolhof e Middelkoop in doppio continuano a rappresentare una squadra di tutto rispetto a questi livelli. I croati hanno invece dovuto fare a meno sia di Cilic e di Coric, facendo affidamento su Gojo e il giovanissimo Prizmic e sono già eliminati.

QUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA – Croazia e Olanda scenderanno in campo oggi domenica 17 settembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 15:00 per un programma che prevede, come ormai da tradizione, due singolari e un doppio. Sarà possibile seguire la sfida esclusivamente in streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la fase a gironi della Coppa Davis 2023. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.