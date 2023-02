Giorgi-Tauson in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2023

Camila Giorgi affronterà Clara Tauson al secondo turno del WTA di Linz 2023. Dopo l’esordio sul velluto contro Cristian, l’azzurra torna in campo e dovrà vedersela contro la danese Tauson, giocatrice che si sta riprendendo dopo un brutto infortunio. Lo dimostra la bella vittoria in due set contro la testa di serie numero tre, Irina-Camelia Begu. Tauson ha vinto l’unico precedente, due anni fa a Lione in condizioni di gioco molto simili.

Giorgi e Tauson scenderanno in campo giovedì 9 febbraio, non prima delle ore 18:30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Tauson. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.