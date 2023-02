Pattinaggio, dramma Kostomarov: il campione olimpico ha subito l’amputazione dei piedi

Dramma per il campione olimpico della danza su ghiaccio di Torino 2006, Roman Kostomarov. Il russo ha subito l’amputazione di entrambi i piedi a seguito di una grave polmonite e, stando a quanto riportato dai media russi, rischia anche l’amputazione delle mani. Kostomarov, che ieri ha compiuto 46 anni, nel corso della sua carriera ha conquistato anche il titolo mondiale nel 2004 e nel 2005 e tre ori europei; per quanto riguarda la vita privata è sposato con l’ex pattinatrice Oksana Domnina.

Il complicato percorso dell’ex atleta russo è iniziato lo scorso 20 gennaio, quando è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. Con il passare dei giorni il quadro clinico di Kostomarov è peggiorato all’improvviso, tanto da essere costretto al ricovero in ospedale; in seguito sono sopraggiunti anche dei gravi problemi circolatori che hanno portato all’amputazione dei piedi. La moglie Oksana ha pubblicato una foto dello scorso anno e scritto: “Esattamente un anno fa, non potevamo nemmeno immaginare nel peggior sogno che potesse accadere una tale rivoluzione nella vita, ma ora lo è, e supereremo tutto, faremo fronte a tutto Credo. Basta vivere”.