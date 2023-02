Cecchinato-Coria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Marco Cecchinato affronterà Federico Coria nel secondo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. La tournée sudamericana dell’ex semifinalista del Roland Garros è partita con una convincente vittoria ai danni di Bagnis, ed ora il tabellone lo pone di fronte ad un altro tennista di casa. Coria all’esordio ha vinto in tre set sul brasiliano Monteiro e sopravanza il nostro tennista di ventisei posizioni in classifica, ma soprattutto è in un buon momento di forma, avendo appena conquistato il challenger di Concepcion. I precedenti sono in perfetta parità, ovvero sul 2-2: pochi mesi fa a Rio de Janeiro vinse il “Ceck” in tre set. In tutte e quattro le sfide si è giocato sul rosso e ben tre di esse sono finite al terzo set.

Cecchinato e Coria scenderanno in campo oggi, giovedì 9 febbraio, alle ore 18:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.