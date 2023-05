Siviglia-Roma, le info sulla mobilità: stop anticipato ai bus in zona Olimpico

Come l’anno scorso in occasione della finale di Tirana tra Roma e Feyenoord, la Capitale si ferma per una finale che si disputerà fuori dai confini nazionali. Il motivo è noto: la società giallorossa ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico con sei maxischermi che consentiranno ad oltre 50.000 persone di assistere insieme alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma a Budapest alle 21:00.

Di seguito, questo il piano della mobilità:

Oggi, in occasione della finale di Europa League Roma-Siviglia, le linee bus che transitano nella zona dello Stadio Olimpico – dove sarà disponibile un maxischermo termineranno anticipatamente il servizio su disposizione delle Autorità. Di seguito tutti i dettagli, potremmo variare ulteriormente il servizio in base alle indicazioni delle forze di polizia, seguite qui e sui nostri tradizionali canali social la situazione in tempo reale

LINEA 2

Ultima corsa da piazzale Flaminio: ore 22.21

ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.16

LINEA 19

Il servizio navetta Valle Giulia-Risorgimento effettua le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.30. Il servizio tram Valle Gulia-Centocelle resta attivo

LINEA 23

Ultima corsa da Pincherle/Murialdo: ore 22.14

Ultima corsa da Clodio: ore 22.13

LINEA 30

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22.12

Ultima corsa da Clodio: ore 22.29

LINEA 31

Ultima corsa da stazione metro B Laurentina: ore 22:02

Ultima corsa da Clodio: ore 22:27

LINEA 32

Ultima corsa da Risorgimento: ore 22.27

Ultima corsa da stazione Saxa Rubra: ore 22.06

LINEA 33

Ultima corsa da via Lenin: ore 22.28

Ultima corsa da Clodio: ore 22.30

LINEA 69

Ultima corsa da largo Sergio Pugliese: ore 22.17

Ultima corsa da Clodio: ore 22.27

LINEA 70

Ultima partenza da Clodio: ore 22.24

Ultima partenza da Termini/via Giolitti: ore 22.21

LINEA 89

Ultima partenza da stazione Sant’Agnese/Annibaliano: ore 22.15

Ultima partenza da Clodio: ore 22.15

LINEA 280

Ultima corsa da stazione Ostiense: ore 21.49

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.13

LINEA 200

Ultima corsa da stazione di Prima Porta: ore 22.08

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.30

LINEA 201

Ultima partenza da Olgiata/via Conti: ore 22.07

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.25

LINEA 223

Ultima corsa da Termini: ore 22.15

Ultima corsa da stazione La Giustiniana FL3: ore 22.17

LINEA 301

Ultima corsa da Grottarossa: ore 22.19

Ultima corsa da metro A Lepanto: ore 22:16

LINEA 446

Ultima corsa da circonvallazione Cornelia: ore 22.10

Ultima corsa da piazza Mancini: ore 22.40

LINEA 495

Ultima corsa da stazione Tiburtina: ore 22.16

Ultima corsa da via di Valle Aurelia: ore 22.16

LINEA 628

Ultima corsa da piazza Cesare Baronio: ore 22.00

Ultima corsa da viale Giuseppe Volpi: ore 22.46

LINEA 910

Ultima partenza da Termini: ore 22.26

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22

LINEA 911

Ultima partenza da ospedale San Filippo Neri: ore 22.13

Ultima partenza da piazza Mancini: ore 22.22