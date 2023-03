Giorgi-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Camila Giorgi sfiderà Jessica Pegula nel secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Dopo il successo all’esordio contro Arantxa Rus, la tennista azzurra va a caccia dell’impresa contro la terza forza del seeding nonché beniamina di casa Pegula. Match ovviamente in salita per Camila, che affronta la numero 3 del mondo e lo farà da sfavorita. Inoltre, neppure i precedenti lasciano ben sperare visto che Pegula conduce 6-2. L’azzurra tuttavia sta vivendo un ottimo momento di forma, complice il titolo recentemente vinto a Merida, e potrà sicuramente dare del filo da torcere all’americana.

Giorgi e Pegula scenderanno in campo venerdì 10 marzo, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista statunitense. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.