Gigante-Mayot oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Matteo Gigante affronterà Harold Mayot nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Nonostante zero tornei di preparazione sull’erba, tanto che fino a pochi giorni fa erano rispettivamente impegnati sulla terra rossa di Blois e Parma, i due giovani sono arrivati al terzo e ultimo turno del tabellone cadetto. Gigante è reduce da un’impresa contro il più quotato Diallo e sogna l’esordio nel main draw di uno slam. Mayot invece ha giocato solamente una volta il Roland Garros (nel 2020), ma vuole tornare a figurare tra i 128. Secondo i bookmakers, sarà il francese a scendere in campo con i favori del pronostico.

Gigante e Mayot scenderanno in campo oggi, giovedì 29 giugno, come 1°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 5. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.