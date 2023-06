Wimbledon 2023, regolamento turno decisivo qualificazioni maschili: si gioca al meglio dei 5 set

Il regolamento e tutte le informazioni in merito al turno decisivo delle qualificazioni maschili del torneo di Wimbledon 2023, in programma oggi, giovedì 29 giugno. I 32 giocatori che scenderanno in campo a caccia dei 16 pass del tabellone principale dovranno faticare più del previsto: il terzo e ultimo turno del draw cadetto dello slam londinese si giocherà al meglio dei 5 set. Diversamente da tutti gli altri major, dunque, per qualificarsi al main draw sarà necessario vincere tre e non solo due set. Sono tre gli azzurri impegnati quest’oggi: Matteo Arnaldi, Matteo Gigante e Mattia Bellucci.