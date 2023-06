Arnaldi-Ferreira Silva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Matteo Arnaldi affronterà Frederico Ferreira Silva nel turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Una sola vittoria separa la prima forza del seeding dall’accesso del main draw di Wimbledon, sfumato per un solo posto (sarebbe bastato un altro forfait per entrare direttamente). Dopo un ostico esordio contro Shang, Arnaldi ha superato Gaio e ora partirà favorito contro Ferreira Silva. Quest’ultimo ha però battuto senza cedere set Dzumhur e Gomez, confermandosi uno specialista delle qualificazioni slam. 1-1 i precedenti, entrambi di scena lo scorso anno a livello Challenger e sul duro.

Arnaldi e Ferreira Silva scenderanno in campo oggi, giovedì 29 giugno, come 1°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 13. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.