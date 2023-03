Gigante maschile Kranjska Gora 2023: trionfa ancora Odermatt, De Aliprandini 10°

Marco Odermatt trionfa nel gigante di Kranjska Gora e mette le mani anche sulla Coppa di specialità, guadagnando ancora su Kristoffersen. La matematica gli consegna anche la sua seconda Coppa del Mondo generale consecutiva, ma appunto mancava solo essa data l’assenza di Kilde. Lo svizzero nel corso della seconda manche ha dovuto difendersi dall’attaco di un ottimo Alex Pinturault, battuto solo grazie ad un gran finale e arrivato a 23″ dal campione elvetico. Il già citato Kristoffersen è invece terzo, mentre non riesce ad andare sul podio Kranjec, il quale era secondo al termine della prima prova di questa mattinata.

Con un’ottima seconda manche, in cui ha realizzato il nono tempo assoluto, Luca De Aliprandini riesce finalmente ad entrare nei primi 10. Non conferma la buona prima manche, invece, Filippo Della Vite, che chiude la sua gara in 14esima posizione. Un buon Hannes Zingerle è 18esimo, mentre Giovanni Borsotti è 25esimo.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RISULTATI PRIMA MANCHE

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA FINALE

1. M. Odermatt (SUI) 2:16.65

2. A. Pinturault (FRA) +0.23

3. H. Kristoffersen (AUT) +0.37

4. S. Brennsteiner (AUT) +0.72

5. Z. Kranjec (SLO) +1.04

6. G. Caviezel (SUI) +1.11

7. L. Meillard (SUI) +1.48

8. L. Braathen (NOR) +1.68

9. M. Schwarz (AUT) +1.79

10. L. De Aliprandini (ITA) +2.14

14. F. Della Vite (ITA) +2.52

18. H. Zingerle (ITA) +3.06

25. G. Borsotti (ITA) +3.86