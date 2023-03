Verona-Monza, Zaffaroni: “Veloso convocato, non pensiamo allo Spezia”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà gli scaligeri ospitare al “Bentegodi” il Monza. Un match che ha assunto ancora più importanza dopo la vittoria a sorpresa dello Spezia sull’Inter, con il Verona che deve vincere per tornare a -3 dal quartultimo posto che vale la salvezza. “Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza pensare agli altri, sono cose che non possiamo controllare – spiega Zaffaroni – Sicuramente sono colpi importanti nell’economia di un campionato per le piccole, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso con grande intensità e prestazioni senza farci condizionare dagli altri.”

A livello di singoli, ci saranno importanti novità: “Veloso sarà convocato, per noi è molto importante sia in campo che fuori e torna dopo una lunga assenza. Ngonge non ci sarà per una distorsione, mentre Ceccherini sta lavorando bene e contro la Sampdoria dovrebbe tornare. Montipò sta bene e anche Duda dovrebbe esserci.” Zaffaroni poi parla anche del Monza: “Hanno tanta qualità sia come gioco che come giocate individuali, serviranno voglia e carattere ma anche equilibrio perchè giochiamo contro calciatori che possono risolvere la partita da un momento all’altro.”