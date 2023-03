Gigante maschile Kranjiska Gora 2023, risultati e classifica prima manche: Odermatt in testa, bene Della Vite

Il solito Marco Odermatt è in testa dopo la prima manche di gigante in quel di Kranjska Gora, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero tre, ha fermato il cronometro a 1:07.60, rifilando più di mezzo secondo a tutti i suoi inseguitori. Il primo di questi è lo sloveno Zan Kranjec a +0.53, un centesimo meglio di Henrik Kristoffersen. Bene in quarta posizione Stefan Brennsteiner, sceso con il numero tredici.

Discreta prova di Filippo Della Vite, che compie qualche sbavatura di troppo ma nonostante questo riesce ad ottenere un piazzamento utile in vista della seconda manche. Questo a testimonianza del livello raggiunto dal giovane azzurro in questa stagione. Qualificazione nei primi 30 ottenuta anche da Luca De Aliprandini e Hannes Zingerle, quest’ultimo molto bravo con il pettorale 45. Nonostante una prova piuttosto lenta riesce a stare nei 30 anche Giovanni Borsotti. Eliminati Hofer, Kastlunger, Vinatzer e Maurberger.

1 ODERMATT Marco SUI 1:07.60

2 KRANJEC Zan SLO 1:08.13 +0.53

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:08.14 +0.54

4 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.25 +0.65

5 PINTURAULT Alexis FRA 1:08.40 +0.80

6 SCHWARZ Marco AUT 1:08.54 +0.94

7 MEILLARD Loic SUI 1:08.74 +1.14

8 BRAATHEN Lucas NOR 1:08.83 +1.23

9 CAVIEZEL Gino SUI 1:08.89 +1.29

10 DELLA VITE Filippo ITA 1:09.38 +1.78

14 DE ALIPRANDINI Luca ITA +2.07

20 ZINGERLE Hannes ITA +2.60

27 BORSOTTI Giovanni ITA +3.57

ELIMINATI

HOFER Alex ITA +4.25

KASTLUNGER Tobias ITA +4.51

VINATZER Alex ITA +8.12

DNF MAURBERGER Simon ITA