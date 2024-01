Highlights e gol Sassuolo-Fiorentina 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Fiorentina, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium grande inizio dei padroni di casa che sbloccano il risultato grazie ad un prezioso assist di Thorsvedt che serve alla perfezione Pinamonti, il bomber neroverde apre il piattone e fa 1-0. La Fiorentina non riesce a reagire, gioca un brutto primo tempo, ma nella ripresa arriva la reazione. Non prima però del 2-0 del Sassuolo che viene annullato per una interpretazione del fuorigioco che farà molto discutere. Poi il Sassuolo entra in trincea: Consigli para il rigore a Bonaventura, Martinez Quarta fa 1-1 ma viene annullato per fuorigioco. Nel finale un altro paio di situazioni molto interessanti, ma gli attaccanti della Fiorentina non riescono ad essere decisivi. Vittoria d’oro per Dionisi, Italiano nonostante la sconfitta gira a metà campionato da quarto in classifica.

