Fognini-Djere stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

Fabio Fognini affronterà Laslo Djere nel primo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Con una settimana di ritardo sulla tabell di marcia rispetto a quanto inizialmente previsto inizia la trasferta sudamericana del tennista ligure, che ha dovuto rinunciare al torneo di Cordoba per l’infortunio patito agli Australian Open. Nella speranza che l’azzurro sia riuscito a mettersi alle spalle questo ennesimo inconveniente fisico, l’esordio nella capitale argentina resta comunque complesso, contro un tennista che sul rosso si esprimere molto bene e che si è affacciato qualche anno fa sul circuito maggiore proprio ottenendo dei bei risultati sul rosso durante questa trasferta di febbraio. Fognini ha vinto il precedente giocato sull’erba di Wimbledon, ma il serbo si era imposto in tre set sul rosso di Ginevra nel 2021.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Fognini e Djere scenderanno in campo oggi, lunedì 13 febbraio, non prima delle 22:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.