Sampdoria, Gabbiadini: “Punto importante, crediamo nella salvezza”

Manolo Gabbiadini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio ottenuto contro l’Inter: “Un punto che vale tanto, la salvezza è ancora possibile. Noi non molliamo, anche perché sappiamo che il campionato è ancora lungo”. Poi ha continuato: “Loro hanno avuto tante occasioni, noi due-tre in cui potevamo fare meglio, ma questo punto è comunque positivo. Salvezza? Serve continuare a giocare come fatto stasera. I tifosi e tutte le persone che lavorano con noi non si meritano questa situazione, crediamo di poter raggiungere quest’obiettivo anche grazie a tutti loro”.