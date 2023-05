Fognini-Auger-Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio complicato ma alla portata per il tennista azzurro, reduce da un convincente terzo turno a Roma e determinato a fare strada anche nello slam parigino. Auger-Aliassime, accreditato della decima testa di serie, ha vinto l’unico precedente nel 2019 a Rio e scenderà in campo con i favori del pronostico. La scorsa settimana tuttavia si è ritirato a Lione prima del match di quarti e, in generale, di recente non ha giocato benissimo. Proverà ad approfittarne l’azzurro, che pur essendo in parabola discendente (come testimonia il ranking) può vantare un’esperienza non indifferente e ha dimostrato di poter dare ancora tanto al tennis.

Fognini e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (lunedì 29 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Simonne Mathieu (al termine di Day-Mladenovic). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Sonego e Shelton garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.