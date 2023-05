Fognini-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Fabio Fognini affronterà Felix Auger-Aliassime nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Fabio, come già accaduto a Roma, arriva nella capitale transalpina con la volontà di togliersi qualche bella soddisfazione in un altro dei tornei che più ama sul circuito, seppur spesso sfortunato per lui. Il sorteggio l’ha messo di fronte ad un giocatore forte, un top-10, che però in questi mesi di stagione sta faticando molto e che sul rosso ha giocato solamente tre partite in questo 2023. E’ arrivato in Europa a Madrid perdendo da Lajovic, poi la sconfitta a Roma contro Popyrin e a Lione ha ricevuto una wild card ma si è ritirato prima di giocare il suo match con Fils dopo aver battuto Llamas Ruiz. Il canadese resta chiaramente favorito, ma un eventuale upset non sarebbe poi così inaspettato.

Fognini e Auger Aliassime scenderanno in campo lunedì 29 o martedì 30 maggio. Data precisa ed orario sono da definire.