Fils-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Lione 2023

Arthur Fils sfiderà Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Lione 2023. Prima finale in carriera a livello Atp per il giovane francese, che sta vivendo una settimana estremamente positiva ed ha vinto un match incredibile contro Nakashima in semifinale, imponendosi al tie-break del terzo set. A separarlo dal titolo c’è l’argentino Cerundolo, che dopo le vittorie su Varillas (per ritiro) e Draper (in tre set) ha liquidato Cameron Norrie con un severo 6-3 6-0. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà ampiamente favorito il sudamericano, sia perché ha più esperienza sia perché sta giocando davvero bene in queste settimane. Un fattore che gioca a favore di Fils è il sostegno del pubblico di casa, ma potrebbe non essere sufficiente.

Fils e Cerundolo scenderanno in campo oggi, sabato 27 maggio alle ore 14:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche guardare il match in differita alle 17.00. Disponibile invece la diretta attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Lione 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.