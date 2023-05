Atp Lione 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Lione 2023, evento in programma dal 21 al 27 maggio nella città francese. Felix Auger-Aliassime è il primo giocatore del seeding e in questo torneo di preparazione al Roland Garros proverà ad uscire da un periodo abbastanza negativo in quanto a prestazione e risultati. Seconda testa di serie è Cameron Norrie, che di solito in questi 250 riesce sempre ad ottenere punti preziosi per mantenere intatto il suo ranking di top-15. Nessun tennista azzurro ha scelto di giocare qui prima dello slam parigino.

Il montepremi totale del torneo è di €630.705, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

PRIMO TURNO – € 6.035 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 9.980 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.010 (45 punti)

SEMIFINALE – € 29.355 (90 punti)

FINALISTA – € 49.940 (150 punti)

VINCITORE – € 85.605 (250 punti)