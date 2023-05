Roland Garros 2023, Sinner: “Sogno di diventare numero uno al mondo, contento di essere a Parigi”

A pochi giorni dalla vigilia del Roland Garros 2023, Jannik Sinner si è raccontato in un’intervista rilasciata a SuperTennis: “Mi sento abbastanza bene a Parigi e l’ho dimostrato negli scorsi anni. Dal punto di vista fisico sto bene e sono molto felice di essere qui. L’assenza di Nadal è sicuramente importante, ma personalmente sono concentrato soprattutto su ciò che devo fare io“. L’azzurro ha poi aggiunto: “Il mio obiettivo, se chiudo gli occhi, è quello di salire il più possibile in classifica e crescere come persona. Darò il 100% per realizzare il mio sogno, ovvero diventare numero uno del mondo. Se non dovessi arrivarci, l’importante è non avere rimpianti ed essere consapevole di aver dato tutto“.