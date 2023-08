Europei maschili volley 2023: la Spagna sorprende la Bulgaria, Grecia ko al tie-break contro Israele

di Antonio Sepe 45

Giornata di grandi sorprese per quanto riguarda gli Europei maschili di volley 2023, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Entrambi i match in programma oggi, martedì 29 agosto, non sono stati vinti dalla squadra in campo con i favori del pronostico e fin da subito hanno rimescolato le carte in tavola per la rassegna continentale. Successo in quattro set per la Spagna, che ha battuto la più quotata Bulgaria per 3-1 (25-17, 25-21, 21-25, 25-19), concedendosi un piccolo momento di rilassamento solo nel terzo parziale. Nel complesso, però, prestazione maiuscola e successo meritato. Più rocambolesca la vittoria di Israele, che ha avuto bisogno del tie-break per mandare al tappeto la Grecia. 2-3 (17-25, 29-27, 25-21, 17-21, 13-15) il punteggio del match, caratterizzato da tanti ribaltamenti di fronte ma portato a casa alla fine dalla compagine israeliana.

