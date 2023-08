LIVE – Pisa-Parma, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di oggi, martedì 29 agosto, Pisa e Parma si sfideranno in occasione della terza giornata di Serie B 2023/2024. Un turno infrasettimanale che vede di fronte due delle possibili sorprese della stagione. La squadra di Aquilani viene dalla vittoria esterna sulla Sampdoria. Il Parma cerca il punteggio pieno dopo due vittorie su due, quattro gol fatti e zero subiti. “Nelle ultime stagioni il Pisa è stato sempre ai vertici, ha sfiorato la A – ha sottolineato il tecnico gialloblù Pecchia -. Sarà una bella partita, con due squadre che in campo vogliono giocare a calcio. Il risultato si vedrà”. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale.

Pisa-Parma (ore 20:30)