Atalanta: oltre 9 mila abbonamenti venduti per l’Europa League

Più di 9 mila tessere emesse da parte dell’Atalanta per la seconda fase di prelazione per le tre gare casalinghe del Group Stage di Europa League, riservata alla scelta dei posti disponibili in ogni settore per gli abbonati di campionato in Tribuna Centrale e d’Onore. La prima settimana di mini abbonamenti, riservata ai prelazionanti di Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento aveva fatto registrare da martedì a domenica scorsi 8.955 adesioni. Dalle ore 10 di mercoledì 30 agosto alle 19 del 6 settembre avrà luogo la vendita libera sempre sul circuito VivaTicket. Gli abbonati per la serie A sono 11.080 per 14.658 posti a sedere più i 750 ospiti.