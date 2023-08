Europei maschili volley 2023, i risultati di oggi: vincono Serbia e Slovenia, ok anche la Germania

I risultati di oggi, mercoledì 30 agosto, per quanto riguarda gli Europei maschili 2023 di volley. È ancora tempo di fase a gironi, perciò è presto per emettere i primi verdetti, tuttavia è già possibile ricevere qualche indicazioni dal match d’esordio delle varie nazionali. La Slovenia, finalista in carica, ad esempio è partita con un successo in quattro set ai danni dell’Ucraina. Buona la prima anche per la Serbia, semifinalista uscente, che ha liquidato in tre parziali la Svizzera. Vittorie agevoli anche per Francia, Germania e Portogallo, mentre la Finlandia ha sorpreso la Croazia. Infine, la Macedonia del Nord ha battuto in rimonta la Danimarca.

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: LA FORMULA E CHI PASSA IL TURNO

I 14 AZZURRI CONVOCATI

EMOZIONE ALESSANDRO BOVOLENTA: AGLI EUROPEI 11 DOPO LA SCOMPARSA DI PAPA’ VIGOR

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO