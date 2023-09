Europei maschili volley 2023: quarta vittoria per l’Italia, battuta anche la Svizzera

Prosegue il percorso netto dell’Italia negli Europei maschili 2023 di volley. Nella partita contro la Svizzera, valevole per la Pool A, gli uomini di Fefé De Giorgi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, hanno ottenuto un comodo successo per 3-0 e consolidato la vetta del girone, rigorosamente a punteggio pieno. 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) lo score del match, che l’Italia ha amministrato dall’inizio alla fine, affidandosi anche alle secondo linee come Mosca e Sanguinetti, al debutto con la maglia azzurra nella rassegna.

Niente da fare per la compagine elvetica, che ha provato a strappare qualche punto ai Campioni d’Europa e del mondo in carica per tenere vive le speranze di passare il turno, ma ha lasciato il Pala Rossini di Ancona a mani vuote. Il prossimo e ultimo appuntamento per l’Italia sarà mercoledì 6 settembre contro la Germania; poi si inizierà a fare sul serio con la fase a eliminazione diretta.

CRONACA – Buona partenza dell’Italia, che allunga già nelle battute iniziali salvo poi essere agganciata dagli avversari, che non mollano e restano in scia. Poco male per i ragazzi di De Giorgi, che tornano in campo al meglio dopo un time out e, a partire dal 12-12, ottengono sei punti consecutivi che mettono un punto esclamativo sul set. Per l’Italia è dunque una pura formalità avere la meglio, per 25-19, e mettere in discesa l’impegno.

L’attesa risposta della Svizzera non arriva, tanto che la seconda frazione è appannaggio degli azzurri, che conducono fin dall’inizio e amministrano il vantaggio (che oscilla tra il +5 e il +3). Ciononostante, i ragazzi di De Giorgi non riescono a scappare e tengono in vita fino all’ultimo la Svizzera, che non molla e si rifà sotto proprio all’ultimo. Al terzo set point, e con lo score di 25-23, il parziale però volge al termine e se lo aggiudica proprio l’Italia. Infine, non c’è storia nel terzo set, in cui l’Italia sale in cattedra fin da subito e non lascia scampo agli avversari, probabilmente anche scarichi mentalmente. Gli azzurri la chiudono dunque per 25-25 nel segno di Michieletto e ottengono la quarta vittoria della rassegna.