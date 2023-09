Serie C 2023/24, Girone A: dilagano Pergolettese e Pro Vercelli contro Pro Sesto e Lumezzane

Si chiude la prima giornata di Serie C, Girone A. Tante reti in questa serata di Lega Pro, in cui però dobbiamo segnalare anche due match chiusi sullo 0-0: stiamo parlando di Alessandria-Novara e Vicenza-Albinoleffe. 0-1 invece per il Renate, che in trasferta trova i 3 punti sul campo della Fiorenzuola, con la rete di Sorrentino. Stesso risultato che il Trento trova sul campo della Triestina: qui il gol decisivo è di Sangalli. Da segnalare 2 espulsioni, una per parte, di Pierobon e Di Cosmo.

Altro pareggio, questo per 1-1, tra Mantova e Padova. La apre Galuppini, la pareggia Delli Carri. Dilagano poi Pergolettese e Pro Vercelli, rispettivamente con Pro Sesto e Lumezzane. I primi, vincono in casa per 5-2: reti di Caia (tripletta) e Piccinini (doppietta). Per la Pro Sesto gol di Bussaglia e Petrelli. Per i vercellesi è vittoria per 4-1: autogol di Pisano, rete di Maggio, Nepi e Petrella, gol della bandiera di Capelli.