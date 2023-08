Europei femminili volley 2023: la Francia si salva al tie-break, ok Polonia e Serbia

Proseguono gli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania, con la fase a gironi che entra nel vivo. Tutto facile per la Serbia, che ha esordito con una comoda vittoria per 3-0 ai danni dell’Ucraina. In vetta al gruppo anche la Polonia, che non ha fatto particolare fatica contro la Slovenia, battuta 3-0. Ne ha persi due di set invece la Francia, capace di salvarsi solamente al tie-break contro una buona Spagna. Successo al tie-break anche per la Bosnia-Erzegovina ai danni della Croazia, mentre la grande sorpresa è il ko della Repubblica Ceca, travolta in tre set netti dall’Azerbaigian.

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO