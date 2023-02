Eurocup 2022/23: sconfitta e rimonta nel finale per Venezia, Lietkabelis vince 87-84

87-84 nel match tra 7Bet-Lietkabelis Panevezys e Umana Reyer Venezia, partita valida per la quattordicesima giornata del gruppo A di Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Venezia in trasferta, in controllo per praticamente 39 dei 40 minuti di gara. Il miglior marcatore del match è stato Jamel Morris, che regala la vittoria ai padroni di casa.

La cronaca

In avvio di partita Venezia parte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Tessitori, Willis e Spissu, i veneti si portano così sul +6, dopo i primi tre minuti di gioco. I padroni di casa tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Morris a canestro, riuscendo anche a pareggiare e ad andare in vantaggio. Negli ultimi secondi però, è Venezia ad avere la meglio, chiudendo quindi sul 27-28. Nel secondo quarto il copione del match non cambia, con una Venezia davvero ispirata dall’arco. Diverse infatti sono le triple, ma i padroni di casa non si fanno mettere i piedi in testa. Lietkabelis infatti recupera, e ancora si riporta in avanti. Stesso finale però, con Venezia che negli ultimi secondi prende vantaggio. Si va negli spogliatoi sul 43-46.

Dopo l’intervallo lungo Venezia prova a reagire, entrando in campo con una buona aggressività e voglia di allungare. Willis e Watt, infatti, realizzano diversi canestri da due, permettendo ai propri compagni di allungare. Addirittura +10 in un momento del quarto, ma i lituani riescono a riavvicinarsi nel finale. Si inizia l’ultima frazione soltanto col +3 per gli italiani. Nell’ultimo quarto Venezia parte forte e si porta in vantaggio di 7 punti. Nel finale però, l’incubo. -5, -3, -1, e poi +1, con Venezia incredibilmente ribaltata. Ci mette il punto esclamativo Morris, con la sua tripla. Il finale così risulta decisivo e decreta la vittoria di Lietkabelis, col risultato di 95-90.