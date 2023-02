Volley, Cev Cup maschile 2023: Modena batte Lubiana nell’andata dei quarti di finale

Successo del Valsa Group Modena nella gara d’andata dei quarti di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I Canarini di Andrea Giani hanno battuto in quattro set il ACH Volley Lubiana (18-25, 25-17, 16-25, 22-25) portandosi a casa già un bel vantaggio in vista del ritorno di fonte al proprio pubblico, dove per passare il turno basterà conquistare due set. Dopo un primo set dominato, Modena entra inaspettatamente in un momento di grande difficoltà nel secondo set, conquistato dai padroni di casa con otto punti di vantaggio. Ma dal terzo set reazione dei Canarini che dominano il terzo parziale e chiudono in conti nel quarto nonostante qualche rischio sul finale.

