LIVE – Lubiana-Modena 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25), andata quarti Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di ACH Volley Lubiana-Valsa Group Modena, gara di andata dei quarti di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I Canarini di Andrea Giani vanno a caccia di punti importanti in trasferta per continuare l’avventura continentale. La formazione slovena proverà invece a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 8 febbraio al Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di Lubiana-Modena della Cev Cup maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

LUBIANA – MODENA 1-3 (18-25, 25-17, 16-25, 22-25)

QUARTO SET E MATCH MODENA 22-25

QUARTO SET – A segno Sanguinetti, 13-17

QUARTO SET – Ngapeth!! 12-16

QUARTO SET – Diagonale Rinaldi, 7-11

QUARTO SET – Sanguinetti! 4-8

QUARTO SET – Subito break Modena, 1-3

TERZO SET MODENA 16-25

TERZO SET – Ace Rinaldo, 15-23

TERZO SET – Modena sul +7, 13-20

TERZO SET – Ngapeth! 13-19

TERZO SET – Modena sul +6, 10-16

TERZO SET – Allunga ancora Modena, 7-12

TERZO SET – Ace Modena, 7-11

TERZO SET – Ancora Rinaldi, 7-10

TERZO SET – Muro Rinaldi! 4-7

TERZO SET – Break Modena, 2-4

SECONDO SET LUBIANA 25-17

SECONDO SET – A sego Russo, 23-16

SECONDO SET – Muro Rinalsi, 19-12

SECONDO SET – Non c’è partita. Allungo dei padroni di casa, 19-10

SECONDO SET – Attacca Rinaldi, 15-8

SECONDO SET – Vola via Lubiana, 15-7

SECONDO SET – Stankovic a segno, 11-6

SECONDO SET – Lubiana sul +6, 11-5

SECONDO SET – Si sblocca Modena, 8-3

SECONDO SET – Modena in grande difficoltà, 8-2

SECONDO SET – Allunga ancora Lubiana, 5-1

SECONDO SET – Si riparte con un break Lubiana, 2-0

PRIMO SET MODENA 25-18

PRIMO SET – Errore in battuta di Lubiana, 16-22

PRIMO SET – Fuori il diagonale di Lubiana, 14-20

PRIMO SET – Modena torna sul +5, 14-19

PRIMO SET – Quarto ace di Modena, 12-17

PRIMO SET – Allunga Modena, 12-16

PRIMO SET – Equilibrio, 11-11

PRIMO SET – Si parte!

17.55 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lubiana-Modena