LIVE – Lietkabelis-Venezia 87-84, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Lietkabelis-Venezia, sfida valida come quattordicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. I lagunari stanno attraversando un momento molto delicato, tanto che è arrivata la separazione con coach De Raffaele, figura storica dell’ultimo decennio della Reyer. Ora l’obiettivo è tornare a vincere più per il morale che per la classifica anche se una vittoria lontana dal Taliercio, in Europa, manca addirittura da fine novembre. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 8 febbraio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

LIETKABELIS-VENEZIA 87-84

40′ – Finisce qui. All’ultimo secondo Lietkabelis vince con la tripla di Morris: 87-84.

39′ – Pareggio di Mitchell: tiro libero ed 84 pari. Time out.

39′ – Gara ribaltata con due tiri liberi: padroni di casa avanti 84-83.

39′ – Torna sotto Lietkabelis: 80-83.

38′ – Ancora 3 punti di differenza: 80-83.

36′ – Solo +3: 75-78.

35′ – Doppio tiro libero di Popovic: 73-78.

33′ – Kullamae con la sua tripla: 71-76.

32′ – 66-72, Spissu perfetto da tiro libero.

30′ – Si chiude qui il terzo quarto, ed inizia subito l’ultimo: 64-67.

29′ – Cambia il risultato, non la distanza: 62-67.

28′ – Appoggia a canestro Morris: 57-62, solo 5 punti di distanza adesso.

26′ – Tripla di Granger a cui risponde la tripla di Morris. 52-60.

24′ – Vola via Venezia con Granger: 47-57.

21′ – Si riparte, subito doppia casalinga: 45-46.

20′ – Intervallo: squadre negli spogliatoi sul 43-46.

19′ – Ancora parità: 41 pari.

18′ – E ora Popovic che la ribalta per i padroni di casa: 41-38.

16′ – Avanti Venezia con Parks: 36-38, ancora time out Lietkabelis.

14′ – Si riavvicina Venezia: 36-32. Time out per i padroni di casa.

13′ – Goloman e da 2 e Venezia rimane al palo: 33-28.

12′ – Popovic riporta avanti Lietkabelis. 31-28.

10′ – Si chiude qui la prima frazione: 27-28.

9′ – Ultimo minuto, Tessitori mette il 25 pari.

7′ – Maldunas allontana i padroni di casa: 20-17.

5′ – Giro di boa e pareggio: 12 pari.

4′ – Peno con i suoi primi 2 punti: 7-8 per Venezia.

2′ – Subito botta e risposta: 2-2.

1′ – Partiti. Al via il match tra Lietkabelis e Venezia.